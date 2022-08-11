Москва, , 18:44 — REGNUM Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) контролируют 90% территории населенного пункта Пески. Об этом 11 августа заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом оставшиеся 10% территории в северной части населенного пункта всё еще временно находятся под контролем украинских оккупантов.

«Пески — 90% данного населённого пункта под нашим контролем. 10% в северной части контролируют украинские боевики. Марьинка — 80% под нашим контролем. Также мы контролируем одну из частей населённого пункта Зайцево», — сказал Басурин.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это ядерная бомба» — Басурин оценил последствия обстрелов ЗАЭС