Москва, 11 августа, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) контролируют 90% территории населенного пункта Пески. Об этом 11 августа заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

При этом оставшиеся 10% территории в северной части населенного пункта всё еще временно находятся под контролем украинских оккупантов.

«Пески — 90% данного населённого пункта под нашим контролем. 10% в северной части контролируют украинские боевики. Марьинка — 80% под нашим контролем. Также мы контролируем одну из частей населённого пункта Зайцево», — сказал Басурин.