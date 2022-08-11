Минск, 11 августа, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед по предложению председателя Комитета государственной безопасности направил в Верховный Суд заявление о признании неформальной организации BYPOL террористической. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

(сс) Rakoon Генеральная прокуратура Белоруссии

Такое заявление генпрокурор Андрей Швед сделал через день после того, как экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назначила руководителя объединения BYPOL Александра Азарова представителем по восстановлению правопорядка в Белоруссии в созданном ею «кабинете».

Как сообщало ИА REGNUM, BYPOL представляет собой неформальное объединение бывших сотрудников силовых структур Белоруссии, перешедших на сторону оппозиции.