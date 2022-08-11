Ливерпуль, Великобритания, 11 августа, 2022, 18:41 — ИА Регнум. «Ливерпуль» продлил контракт с 19-летним полузащитником Харви Эллиоттом. Об этом 11 августа сообщается на официальном сайте «мерсисайдцев».

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Новое соглашение Эллиотта с «Ливерпулем» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского футболиста в 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в десяти матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

За «Ливерпуль» Харви Эллиотт выступает с 28 июля 2019 года после перехода из «Фулхэма» за 1,7 миллиона евро.