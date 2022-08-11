Вашингтон, 11 августа, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Авиакомпании США отменили около 600 рейсов 11 августа в связи с нарушениями в работе одного из самых загруженных аэропортов страны в Далалсе из-за сильной грозы, сообщает Reuters.

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Накануне, 10 августа, американские авиаперевозчики по той же причине отменили в общей сложности 1213 рейсов, согласно данным сайта Flightaware.com, отслеживающего полеты.

Компания American Airlines сослалась на «неожиданные и сильные» грозы, нарушившие работу крупнейшего узлового аэропорта Даллас Форт-Уэрт (DFW).

«Это был самый сильный шторм, который мы видели в DFW этим летом», — рассказал главный операционный директор American Airlines Дэвид Сеймур.

Напомним, что в июне неблагоприятные погодные условия и нехватка персонала вынудили нескольких американских перевозчиков отменить тысячи рейсов.