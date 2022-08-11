Челябинск, , 18:47 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту травмирования рабочего на производстве. Об этом 11 августа сообщает областное управление СКР.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Инцидент произошёл в мае. Работник получил перелом ноги при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Это случилось на одном из промышленных предприятий.

Дело завели по факту нарушения требований охраны труда. Сейчас устанавливается круг лиц, ответственных за обеспечение на предприятии соблюдения требований охраны труда.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 26 июля в Челябинске погиб 58-летний рабочий. Смертельные травмы он получил на одной из промышленных площадок города. По предварительной информации, это произошло в момент загрузки плит в кузов автомобиля.

Добавим, по данным Челябинскстата, в 2021 году в Челябинской области было зафиксировано 748 случаев производственного травматизма, в том числе и со смертельным исходом. В 2020 году их зарегистрировали 667.