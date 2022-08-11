Анкара, 11 августа 2022, 18:48 — REGNUM Встреча по вопросу вступления в НАТО Финляндии и Швеции пройдёт при участии Турции 26 августа, сообщил 11 августа журналистам турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу
Министерство иностранных дел Турции

По словам главы турецкой дипломатии Финляндия и Швеция пока не выполнили своих обязательств, которые они взяли, чтобы Анкара согласилась на их членство в НАТО.

«Однако мы готовы к проведению переговоров, — сказал Чавушоглу. — Первая такая встреча с представителями Швеции и Финляндии планируется на 26 августа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция согласилась на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО на определённых условиях, касающихся курдских военизированных организаций, называемых Анкарой террористическими.

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