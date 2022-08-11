Анкара, , 18:48 — REGNUM Встреча по вопросу вступления в НАТО Финляндии и Швеции пройдёт при участии Турции 26 августа, сообщил 11 августа журналистам турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу Министерство иностранных дел Турции

По словам главы турецкой дипломатии Финляндия и Швеция пока не выполнили своих обязательств, которые они взяли, чтобы Анкара согласилась на их членство в НАТО.

«Однако мы готовы к проведению переговоров, — сказал Чавушоглу. — Первая такая встреча с представителями Швеции и Финляндии планируется на 26 августа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция согласилась на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО на определённых условиях, касающихся курдских военизированных организаций, называемых Анкарой террористическими.

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