Анкара, 11 августа, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Встреча по вопросу вступления в НАТО Финляндии и Швеции пройдёт при участии Турции 26 августа, сообщил 11 августа журналистам турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Министерство иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

По словам главы турецкой дипломатии, Финляндия и Швеция пока не выполнили своих обязательств, которые они взяли, чтобы Анкара согласилась на их членство в НАТО.

«Однако мы готовы к проведению переговоров, — сказал Чавушоглу. — Первая такая встреча с представителями Швеции и Финляндии планируется на 26 августа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция согласилась на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО на определённых условиях, касающихся курдских военизированных организаций, называемых Анкарой террористическими.