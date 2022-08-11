Белград, 11 августа, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Международное сообщество использует президента Черногории Мило Джукановича для дополнительной дестабилизации балканского региона. Такое мнение высказал в интервью телеканалу РТС бывший вице-премьер Сербии и бывший глава Координационного центра по Косово и Метохии Небойша Чович.

Мило Джуканович

«Очевидно, что международному сообществу или некоторым влиятельным странам не нужно, чтобы балканский регион был стабильным и нормальным, и чтобы люди, которые здесь живут, договаривались между собой», — рассказал Чович.

Напомним, что президент Черногории Мило Джуканович ранее инициировал принятие закона о свободе вероисповедания, который был направлен против интересов Сербской православной церкви в этой стране. Это вызвало массовые и длительные протесты населения, а на очередных выборах в августе 2020 года Демократическая партия социалистов не набрала достаточное количество голосов, чтобы оформить правительство.