Гомель, Белоруссия, 11 августа, 2022, 19:31 — ИА Регнум. После вступления в силу приговора суда в отношении белорусского оппозиционера Сергея Тихановского его имущество уже частично обращено в доход государства. Об этом сообщило главное управление юстиции Гомельского облисполкома.

(сс) Паўлюк Шапецька Сергей Тихановский

Приговор Тихановскому был вынесен 14 декабря прошлого года и после обжалований вступил в силу 1 июня. После этого управление принудительного исполнения занялось взысканием ущерба в размере более 2,6 млн белорусских рублей (примерно $1 млн).

Передали в государственную казну и $900 тыс., которые 4 июня 2020 года, после ареста Тихановского, были найдены на даче его матери за диваном. Сам Тихановский отрицал, что эти деньги принадлежат ему.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергея Тихановского признали виновным по ч. 1 ст. 293 УК РБ (Организация массовых беспорядков), ч. 3 ст. 130 УК РБ (Разжигание социальной вражды), ч. 2 ст. 191 УК РБ (Воспрепятствование работе ЦИК), ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Ему назначили 18 лет колонии усиленного режима.