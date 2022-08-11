Манчестер, Великобритания, 11 августа, 2022, 18:33 — ИА Регнум. «Манчестер Сити» хочет получить от каталонской «Барселоны» 65 миллионов фунтов за трансфер 28-летнего атакующего полузащитника сборной Португалии Бернарду Силвы. Об этом 11 августа сообщил журналист Бен Якобс.

«Барселона»

По информации источника, «Барселона» на данный момент не готова удовлетворить финансовые запросы «горожан».

В прошлом сезоне Бернарду Силва принял участие в 35 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

В текущее летнее трансферное окно «Барселона» подписала Пабло Торре (из «Расинга» за 5 миллионов евро), Андреаса Кристенсена (из «Челси» на правах свободного агента), Франка Кессье (из «Милана» на правах свободного агента), Рафинью (из «Лидс Юнайтед» за 58 миллионов евро), Роберта Левандовского (из «Баварии» за 50 миллионов евро) и Жюля Кунде (из «Севильи» за 50 миллионов евро).