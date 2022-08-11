Лос-Анджелес, США, , 18:30 — REGNUM Американская актриса Энн Хеч находится под следствием по обвинению в вождении в нетрезвом виде. Об этом 11 августа пишет TMZ, ссылаясь на свои источники в полиции Лос-Анджелеса.

Энн Хеч Кадр из интервью на телевидении

По данным издания, правоохранители возбудили уголовное дело — из-за того, что Энн Хеч на своей машине врезалась в дом, пострадала находившаяся в нём женщине. Ей потребовалась медицинская помощь из-за порезов.

Как отмечает СМИ, полиция заметила в салоне автомобиля Хеч алкоголь. На снимках, полученных с камер видеонаблюдения незадолго до аварии, видно, что у артистки рядом с ней лежит некая бутылка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа 2022 года Энн Хеч госпитализировали с ожогами после ДТП — она впала в кому и находится в критическом состоянии. Артистка врезалась в гараж в Лос-Анджелесе (США), после чего скрылась с места аварии и аналогичным образом врезалась в частный дом — в результате столкновения здание и автомобиль загорелись, однако прибывшим на место ДТП пожарным удалось вытащить Хеч из машины.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Женщина и трое детей, проживавшие у Эзры Миллера, пропали