Вашингтон, 11 августа, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Ментальное состояние президента США Джо Байдена тревожит более половины американцев, сообщает 11 августа Daily Mail со ссылкой на опрос компании I& I/TIPP.

Whitehouse.gov Джо Байден

Отмечается в ходе исследования, что 59% респондентов выразили обеспокоенность ментальным состоянием 79-летнего главы Белого дома. 18% респондентов заявили, что данный вопрос их мало волнует, а еще 21% указали, что вовсе не видят повода для волнения из-за здоровья президента. Оставшиеся 2% респондентов затруднились дать ответ.

Опрос также показал, что среди демократов когнитивные способности президента беспокоят 39% опрошенных, а среди членов Республиканской партии данное беспокойство разделяют 82%. Среди сторонников других партий этот показатель составляет 56%.

Ранее первая леди США Джилл Байден заявила об отсутствии у неё опасений по поводу умственных способностей Байдена, назвав их смехотворными.

Затрагивая тему падающих рейтингов Байдена, корреспондент CBS Рита Бравер указала, что «значительное число американцев задается вопросов о том, насколько активна умственная деятельность президента». «Я думаю, что это смехотворно», — ответила супруга главы Белого дома.