Флоренция, Италия, , 18:28 — REGNUM «Фиорентина» из Флоренции продлила контракт с 24-летним центральным защитником сборной Сербии Николой Миленковичем. Об этом 11 августа сообщается на официальном сайте «фиалок».

«Рома» vs «Фиорентина» — 2:0 Asroma.com

Новое соглашение Миленковича с клубом из Флоренции рассчитано напять лет до конца сезона 2026/27. На данный момент трансферная стоимость сербского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

За «Фиорентину» Никола Миленкович выступает с 1 июля 2017 года после перехода из сербского «Партизана» за 5,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне сербский футболист принял участие в 34 турах итальянской Серии А 2021/»2, в которых отметился одним забитым мячом в «Аталанты» и получил восемь желтых и одну красную карточки.