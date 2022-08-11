Нальчик, 11 августа 2022, 18:28 — REGNUM В Кабардино-Балкарии спасательные работы по поиску сорвавшегося в обрыв туриста завершились обнаружением сразу двоих пострадавших. Оба они живы, но получили травмы. Их эвакуировали со склона и передали медикам, сообщили 11 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.
Пострадавшим 50 лет и 63 года. Один из туристов — москвич, другой — челябинец.
Как сообщало ИА REGNUM, спасательная операция была организована в Кабардино-Балкарии после поступившего в МЧС сообщения очевидцев, которые увидели, как в горах упал в пропасть мужчина.
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