Киев, 11 августа, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Украина включила в список на обмен двух пленных белорусских граждан — Василия Парфенкова и Василия Грудовика. В «Полку Калиновского» их считают погибшими. Об этом сообщает «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Euroradio.fm Белорусские националисты в АТО

Следите за развитием событий в трансляции: ««Цели будут достигнуты»: спецоперация ВС России на Украине — все новости»

В середине июля журналисты направили запросы в Главное управление разведки Минобороны Украины, а также в Генштаб ВСУ. Они пыталось выяснить, были ли белорусские пленные включены в списки на обмен и велись ли переговоры о передаче тел погибших на территорию Украины.

Украинские власти проинформировали о включении в список на обмен двух белорусов, якобы находящихся в плену. Однако сами белорусские боевики считают этих граждан погибшими.

Как сообщало ИА REGNUM, на брифинге 12 июля представитель министерства обороны России проинформировал об уничтожении в ходе спецоперации на Украине 78 белорусских боевиков.