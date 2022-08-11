Москва, , 18:26 — REGNUM Россия противостоит западным элитам, а не простым гражданам, которым будут рады в гостеприимной стране, отметил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев Пресс-служба партии «Новые люди»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее германское правительство вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России. Такая мера предложена в рамках очередного пакета санкций. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что границы страны закроются для российских граждан с шенгенскими визами, выданными Таллином.

«Отвечать на хамство нужно. Но только не ответным хамством. Мы должны быть выше и мудрее бессильной злобы и отвечать асимметрично, нестандартно. Не переименовывать Киевский вокзал и не закрывать страну, а наоборот упростить визовый режим с коллективным Западом или вообще отменить», — отметил Нечаев в своем телеграм-канале.

По его словам, Россия противостоит не простым гражданам, а западным элитам.

«Пусть приезжают — любуются природой, тратят деньги, общаются с людьми и понимают, что Россия — открытая и гостеприимная страна. Такая народная дипломатия уже сработала на ЧМ-2018, когда иностранные болельщики убедились: пропагандистские страшилки о России не стоят выеденного яйца. Слабые впадают в истерики и огрызаются — как сегодня Украина или страны Прибалтики. Сильные могут позволить себе быть великодушными. Открытые границы поддержат туризм, поднимут международную репутацию и помогут продвинуть нашу позицию в мире — через людей, на низовом уровне», — добавил Нечаев.

Депутат считает, что в такой ситуации Западу будет нечем крыть.

«Не запрещать же людям выезд в Россию? Если до этого дойдёт, люди сами сделают правильные выводы в нашу пользу. А те, от кого сейчас зависит экономическое и политическое выживание России, должны оставаться в стране. Когда поставленные цели будут достигнуты и санкционная истерика стихнет, перед нами откроются все двери. Но сегодня мы нужны здесь», — заключил парламентарий.

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