Пенза, 11 августа, 2022, 18:17 — ИА Регнум. За медицинской помощью в Пензенской области с начала эпидсезона в связи с присасыванием клещей обратились 1178 человек, из них 469 детей в возрасте до 14 лет. Об этом 11 августа сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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На зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза исследовали 1153 снятых с людей клеща. Возбудители заболевания выявлены в 202 их них (17,5%).

За январь–июль в Пензенской области диагностировали 32 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Свердловской области от укусов клещей пострадали 46 811 человек, в том числе 8055 детей. Исследовано более 31 тыс. клещей. В 1,3% проб специалисты обнаружили клещевой вирусный энцефалит.

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