Вашингтон, , 18:25 — REGNUM Индонезию склоняют к тому, чтобы и она ввела ограничения цен на российскую нефть, пишет 11 августа The Jakarta Post. Большую активность проявляют США.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Американский представитель сообщил изданию, что страны G7 добиваются от Джакарты поддержки санкционных мер против Москвы. Кроме того, таких ограничений G7 ждёт со стороны Австралии и Малайзии.

Отмечается, что американская сторона не скрывает своего желания «отобрать деньги у России» якобы для передачи их «развивающимся странам». Индонезию пытаются убедить в том, что она «получит российскую нефть по более низкой рыночной цене».

Напомним, G7 на саммите приняла решение ограничить цены на российскую нефть: для этого они хотят запретить оказание услуг по транспортировке чёрного золота морем, если её стоимость будет выше «согласованный международными партнерами».

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