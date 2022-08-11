Вашингтон, 11 августа, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Индонезию склоняют к тому, чтобы и она ввела ограничение цен на российскую нефть, пишет 11 августа The Jakarta Post. Большую активность проявляют США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Американский представитель сообщил изданию, что страны G7 добиваются от Джакарты поддержки санкционных мер против Москвы. Кроме того, таких ограничений G7 ждёт со стороны Австралии и Малайзии.

Отмечается, что американская сторона не скрывает своего желания «отобрать деньги у России» якобы для передачи их «развивающимся странам». Индонезию пытаются убедить в том, что она «получит российскую нефть по более низкой рыночной цене».

Напомним, G7 на саммите приняла решение ограничить цены на российскую нефть: для этого они хотят запретить оказание услуг по транспортировке чёрного золота морем, если её стоимость будет выше «согласованный международными партнерами».