Штат Вермонт, США, 11 августа 2022, 18:15 — REGNUM Полиция штата Вермонт (США) разыскивает 25-летнюю женщину и её троих детей, которые ранее проживали на ферме актёра Эзры Миллера. Об этом сообщил The Rolling Stone.

Эзра Миллер
Эзра Миллер
Цитата из видеоинтервью

Правоохранительные органы предполагают, что артист может скрывать местонахождение женщины с детьми. Полиция неоднократно пыталась забрать детей из-под опеки матери и из дома, где они находятся, из-за опасений за их безопасность. Однако Миллер утверждал, что семья не живёт у него уже несколько месяцев.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2022 года западные СМИ сообщили о том, что в доме Эзры Миллера «скрывается» женщина с тремя детьми. По её словам, она сбежала от «жестокого бывшего», а актёр помог ей «создать безопасную среду для троих очень маленьких детей». Однако супруг женщины опроверг все обвинения в насилии, а также заявил, что с апреля пытается забрать её и детей из этого дома, в котором, по сообщению соседей, есть оружие.

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