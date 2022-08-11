Штат Вермонт, США, 11 августа, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Полиция штата Вермонт (США) разыскивает 25-летнюю женщину и её троих детей, которые ранее проживали на ферме актёра Эзры Миллера. Об этом сообщил The Rolling Stone.

Цитата из видеоинтервью Эзра Миллер

Правоохранительные органы предполагают, что артист может скрывать местонахождение женщины с детьми. Полиция неоднократно пыталась забрать детей из-под опеки матери и из дома, где они находятся, из-за опасений за их безопасность. Однако Миллер утверждал, что семья не живёт у него уже несколько месяцев.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2022 года западные СМИ сообщили о том, что в доме Эзры Миллера «скрывается» женщина с тремя детьми. По её словам, она сбежала от «жестокого бывшего», а актёр помог ей «создать безопасную среду для троих очень маленьких детей». Однако супруг женщины опроверг все обвинения в насилии, а также заявил, что с апреля пытается забрать её и детей из этого дома, в котором, по сообщению соседей, есть оружие.