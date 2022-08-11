Вашингтон, , 18:21 — REGNUM Американская актриса и модель Джерри Холл и медиамагнат Руперт Мердок окончательно оформили свой развод, сообщает 11 августа Reuters.

Развод PublicDomainPictures

66-летняя модель решила развестись с 91-летним Мердоком спустя шесть лет после их свадьбы, сославшись на «непримиримые разногласия», и потребовала при этом поддержки от супруга и выплаты гонорара её адвокатам.

В заявлении, опубликованном адвокатами, подтверждается, что пара окончательно оформила развод, однако двое «остаются хорошими друзьями».

Точная сумма, на которую претендовала супруга медиамагната, пока не известна. Холл ранее заявила, что ей «неизвестен полный характер и размер всех активов и долгов Мердока, и она внесет изменения в это заявление, когда эта информация будет выяснена».

Напомним, что Холл долгое время состояла в отношениях с лидером рок-группы Rolling Stones Миком Джаггером, от которого имеет четырёх детей.