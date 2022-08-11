Энергодар, Украина, 11 августа 2022, 18:14 — REGNUM Украинский режим пытается нанести удар по хранилищу ядерных отходов на Запорожской атомной станции — зафиксированы как минимум три попадания в районе хранилища радиоактивных изотопов на ЗАЭС. Об этом сегодня, 11 августа, сообщил журналистам глава администрации региона Евгений Балицкий.
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По словам Балицкого, украинские военные били прямо по хранилищу ядерных отходов на ЗАЭС.
Балицкий отметил, что хранилища эти бетонные, но пробить их вполне возможно. На данный момент радиационный фон в районе Запорожской АЭС остается в норме.
Высока вероятность, что хранилища будут пробиты, если ВСУ ударят по ним из установок HIMARS.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня украинский режим вновь обстрелял территорию Запорожской АЭС из РСЗО и тяжелой артиллерии.