Энергодар, Украина, 11 августа, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Украинский режим пытается нанести удар по хранилищу ядерных отходов на Запорожской атомной станции — зафиксированы как минимум три попадания в районе хранилища радиоактивных изотопов на ЗАЭС. Об этом сегодня, 11 августа, сообщил журналистам глава администрации региона Евгений Балицкий.

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По словам Балицкого, украинские военные били прямо по хранилищу ядерных отходов на ЗАЭС.

«То есть создать ситуацию, когда будет произведен выброс в атмосферу, а там хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов, и сделать неприспособленной к жизни целую территорию», — пояснил он.

Балицкий отметил, что хранилища эти бетонные, но пробить их вполне возможно. На данный момент радиационный фон в районе Запорожской АЭС остается в норме.

«Мы находим снаряды практически в 20 метрах от хранилища с ядерными отходами… Пока бьют в основном «Смерчами» и «Ураганами»… Но если попадут достаточно точно в бетонное хранилище, это вызовет ситуацию, страшно подумать, достаточно похожую на ту, что была в Чернобыле», — сказал Балицкий.

Высока вероятность, что хранилища будут пробиты, если ВСУ ударят по ним из установок HIMARS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня украинский режим вновь обстрелял территорию Запорожской АЭС из РСЗО и тяжелой артиллерии.