Москва, 11 августа, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Мария Багреева возглавила Департамент экономической политики и развития Москвы. Указ о её назначении 11 августа подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Maxton Мэрия Москвы

Департамент экономической политики и развития Москвы отвечает за мониторинг состояния экономики города, взаимодействие с предпринимательским сообществом и разработку мер поддержки. Ранее это подразделение мэрии Москвы возглавлял Кирилл Пуртов.

«Уверен, что новый руководитель продолжит работу в заданных трендах и добьётся дальнейшего экономического роста Москвы», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.