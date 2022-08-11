Ярославль, 11 августа 2022, 18:08 — REGNUM В Ярославле заканчивается благоустройство площадок для выгула собак. Об этом рассказали в мэрии Ярославля.
В рамках губернаторского проекта «Наши дворы» в Ярославле сделают 10 площадок, в том числе 4 — в Дзержинском районе города. Исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов проинспектировал ход работ на улице Громова, у дома №38.
Согласно муниципальному контракту, все работы должны быть завершены к концу августа. Стоимость обустройства 10 площадок — 14,2 миллиона рублей.