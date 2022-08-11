Ярославль, 11 августа, 2022, 18:08 — ИА Регнум. В Ярославле заканчивается благоустройство площадок для выгула собак. Об этом рассказали в мэрии Ярославля.

Илья Мотовилов Проверка работ

В рамках губернаторского проекта «Наши дворы» в Ярославле сделают 10 площадок, в том числе 4 — в Дзержинском районе города. Исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов проинспектировал ход работ на улице Громова, у дома №38.

«Остался доволен проделанной работой. На территории площадки установлены тренажеры для комфортного выгула животных. В ближайшее время подрядная организация приведёт в порядок прилегающую территорию и уберёт весь строительный мусор», — заявил Илья Мотовилов.

Согласно муниципальному контракту, все работы должны быть завершены к концу августа. Стоимость обустройства 10 площадок — 14,2 миллиона рублей.