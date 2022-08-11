Москва, , 18:07 — REGNUM В рамках инициативы проекта ОДОБРЕНО «Места для молодежи» депутат Госдумы, председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, Артём Метелев («Единая Россия») снял документальный фильм-исследование о реальном положении дел в молодежной политике в России.

Молодежь Виктория Ивановская, ИА REGNUM

«В 2021 году на региональном уровне для аудитории молодежи в 38 миллионов человек действуют всего 127 региональных учреждений. Большинству этих объектов требуется капитальный ремонт, износ инфраструктуры составляет более 70%. Сотни тысяч молодых людей ежегодно уезжают в города покрупнее за возможностями и развитием, хотя могли бы остаться развивать регионы. Причин много, но одна из них — им часто просто нечего делать. Мы хотим это изменить и у нас есть 8 решений», — сказал Артём Метелев.

Цель предлагаемых решений — создать среду, в которой молодежь сможет раскрывать свои таланты и находить единомышленников, не уезжая из родного региона.

В рамках инициативы предлагается расширить меры поддержки бизнесу и НКО при открытии молодежных пространств и механизма государственно-частного партнерства; законодательное закрепление обязанности развивать инфраструктуру молодежной политики, иметь региональные и муниципальные программы по ее развитию; включение в инициативное бюджетирования категории «объекты молодежной политики», чтобы граждане могли влиять на создание новых молодежных пространств; увеличение количества молодежных центров в стране; законодательная возможность использования образовательными организациями инфраструктуры друг друга на основании соглашений; запуск цифрового сервиса бронирования пространств, услуг в вузах и госучреждениях для молодежи; передача «Дворцов пионеров» и другого имущества Российскому движению детей и молодежи; дать возможность учреждениям молодежной политики вести предпринимательскую деятельность для увеличения бюджета.

Комитет Государственной Думы по молодежной политике уделяет большое внимание развитию инфраструктуры молодежной политики. В марте в Твери состоялось выездное заседание Комитета, на котором обсудили необходимость появления пространств для молодежи во всех городах России. В июне совместно с Министерством науки и высшего образования РФ Комитет провел круглый стол, на котором предложил открыть инфраструктуру ВУЗов для всей молодежи, проживающей в регионе.

Комитет ведет работу по обновлению закона «О молодежной политике Российской Федерации», в который предложена отдельная глава, посвященная инфраструктуре молодежной политики. Это позволит придать правовой статус учреждениям по работе с молодёжью, закрепить нормативные требования к организации деятельности этих учреждений, обеспечить безопасность посетителей, а также сформировать единую экосистему молодёжной политики.