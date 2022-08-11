Запорожье, Украина, , 18:06 — REGNUM В районе хранилища радиоактивных изотопов на Запорожской АЭС зафиксировано три «прилёта» украинских ракет, сообщил 11 августа в своем телеграм-канале со ссылкой на власти региона военкор Андрей Руденко.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

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Сотрудники станции получили указание перейти в защищённые помещения.

«Этих безумцев (киевские власти — прим. ИА REGNUM) нужно остановить, иначе будет большая беда», — отметил Руденко.

Как сообщалось ранее, 11 августа ВСУ продолжают обстрелы территории станции, зафиксировано не менее пяти «прилётов».