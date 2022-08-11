Москва, , 18:06 — REGNUM Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, которая обвиняется в распространении фейков про российские Вооруженные силы. Заседание суда состоялось сегодня, 11 августа.

Телецентр «Останкино» (сс) Игорь С

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — огласила решение судья.

Напомним, что Овсянникова была задержана накануне. Она была допрошена и ей предъявили обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УКРФ («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). Поводом для возбуждения дела послужил её одиночный пикет на Софийской набережной в Москве. Перед этим Овсянникову уже несколько раз штрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что Первый канал провел расследование инцидента с Овсянниковой, который имел место 15 марта. Выяснилось, что перед своей «антивоенной акцией» Овсянникова активно переговаривалась с английским посольством, а практически сразу после своей выходки и увольнения с «Первого канала» получила предложение работать на немецком телеканале Die Welt.

Овсянникова в Die Welt долго не задержалась — украинские активисты начали оказывать давление на издание с требованием уволить Овсянникову, что в итоге и произошло. Затем она вернулась в Россию.