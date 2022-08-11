Вашингтон, , 18:18 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Руанды Полем Кагаме «достоверные сообщения», указывающие на сотрудничество Руанды с повстанческой группировкой M23 из Демократической Республики Конго. Об этом 11 августа сообщает Reuters.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Блинкен рассказал, что Кагаме и президент Конго Феликс Чисекеди также договорились о проведении прямых переговоров для решения проблемы боевых действий в восточной части Конго.

Напомним, госсекретарь США прибыл с визитом в столицу Руанды Кигали спустя меньше недели после того, как эксперты Организации Объединенных Наций обнаружили «убедительные доказательства» военного вмешательства Руанды в политику Демократической Республики Конго. При этом само правительство Руанды опровергло заявление ООН.

«Мое послание к президенту Чисекеди, и президенту Кагаме на этой неделе было одинаковым: любая поддержка или сотрудничество с любой вооруженной группой в восточной части ДРК ставит под угрозу местные сообщества и региональную стабильность, так что каждая страна в регионе должна уважать территориальную целостность других», — заявил Блинкен.