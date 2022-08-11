Санкт-Петербург, , 18:07 — REGNUM Обвиняемого в убийстве в Санкт-Петербурге порноактрисы Анастасии Гришман (настоящая фамилия Хамловская) сожителя заключили под стражу на два месяца, сообщили 11 августа корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Подозреваемый в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман Spb. sledcom.ru

Напомним, тело 26-летней женщины было найдено в ванной комнате съемной квартиры на Южном шоссе 10 августа, после того как в полицию обратилась ее знакомая, которая неделю не могла дозвониться до подруги. Причина смерти устанавливается, однако на шее женщины судмедэксперты насчитали 11 ножевых ранений.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, под подозрение попал 24-летний сожитель убитой Дмитрий. Мужчина был задержан 10 августа и вскоре дал признательные показания.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу до 9 октября», — уточнили в ОПС.

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