Запорожье, Украина, 11 августа, 2022, 18:01 — ИА Регнум. ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы устроить техногенную катастрофу и обвинить в ней Россию, написал 11 августа в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

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«Украинский режим множит свои преступления», — отметил военкор.

Как сообщалось ранее, 11 августа ВСУ продолжают обстрелы территории станции, зафиксировано не менее пяти «прилётов».