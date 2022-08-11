Калуга, 11 августа, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В четверг, 11 августа, в Барятинском районе близ деревни Цветовка Калужской области прошло торжественное открытие Международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». В 2022 году в крупнейшей поисковой экспедиции принимают участие более 500 активистов из разных регионов России, военнослужащие отдельного 90-го специального поискового батальона Минобороны РФ и представители из Беларуси, Узбекистана, Эстонии, Латвии, Казахстана, Киргизии.

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В течение двух недель участники будут проводить поисковые работы на вновь выявленных местах гибели воинов Красной Армии. Также их ждут дискуссионные площадки и мастер-классы. Молодые добровольцы пройдут «Школу поисковика», где получат теоретические знания о различных направлениях поиска и на практике в полевых условиях смогут их отработать. Ключевым мероприятием Международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе» станет церемония отпевания и торжественного захоронения обнаруженных павших защитников Отечества на воинском мемориале «Высота 269,8 — Зайцева гора».

«Поисковая экспедиция только начинается. У нас ещё очень много задач, но главную мы уже выполнили — мы сюда приехали и продолжаем традицию «Западного фронта». Я верю, что каждый из вас сделает всё, чтобы найти солдата, чтобы установить новые имена и вернуться домой с рассказом о том, как важен подвиг защитников Отечества и как важна наша Память о них. От всей души желаю всем поисковой удачи, найти солдата, найти медальон и всем вместе достойно завершить нашу экспедицию», — обратилась с приветственным словом к участникам Ответственный секретарь «Поискового движения России», депутат Госдумы РФ Елена Цунаева .

Поисковые работы пройдут с 11 по 24 августа в районе высот 269,8 (Подкоп) и 275,6 (Зайцева Гора) на местах героических сражений Великой Отечественной войны. Именно там с 1942 до весны 1943 года армии Западного фронта вели беспрерывные кровопролитные сражения с войсками немецкой группы армий «Центр» за стратегически важную магистраль.

«Я рад приветствовать вас здесь на Барятинской земле. Когда-то великий русский поэт Александр Пушкин сказал такие проникновенные слова: «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу: любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Спасибо вам, поисковики, что делаете по-настоящему великое и святое дело. Божьей благодати, счастья, здоровья и мирного неба над головой», — приветствовал всех заместитель руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» Виктор Иванов.

В торжественной обстановке за активное участие в организации, подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов был награжден командир отряда «Бумеранг-ДОСААФ» Федор Пущин. Также, Елена Цунаева вручила медаль Министерства обороны Российской Федерации «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» начальнику управления молодежной политики министерства образования и науки Калужской области Михаилу Артамонову.

«Здесь уже много лет вашими руками творится история, возвращаются имена и устанавливаются судьбы павших защитников Отечества. Сегодня такое время, когда вы не просто бойцы поисковых отрядов, вы — бойцы информационной войны, войны за правду, за Память, за уважения наших с вами предков. Я уверен, каждый из вас найдёт и откроет для себя что-то новое: знания, друзей, опыт. Всё это пригодится вам и дальше», — сказал Михаил Артамонов.

Организатором Международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе» выступает ООД «Поисковое движение России» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, правительства Калужской области, Роспатриотцентра, Федерального агентства по делам молодежи и Фонда президентских грантов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение было создано в апреле 2013 года, оно объединяет более 45 тысяч поисковиков всех возрастов в составе более полутора тысяч поисковых отрядов. Региональные отделения движения открыты в 83 субъектах Федерации. За девять лет работы движения, его участниками были подняты останки более 190 000 советских солдат и офицеров, установлены более 10 000 имен и судеб защитников Отечества.