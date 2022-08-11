Скопье, , 23:17 — REGNUM В министерстве иностранных дел Северной Македонии 10 августа опровергли сообщения о наличии на Украине македонских наемников.

Дэвид Бекхэм в роли наемника Цитата из трейлера к к/ф «Меч короля Артура». реж Гай Ричи. 2017. США

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, ранее сообщалось о 72 воюющих на Украине гражданах Северной Македонии, а также сотнях грузин и представителей других национальностей, граждан Албании, Хорватии, Польши, Италии, Румынии, Финляндии, Латвии и Косово.

Якобы в настоящее время среди 79 граждан Северной Македонии, прибывших на Украину, 26 умерли, 21 вернулся и еще 32 продолжают воевать.

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