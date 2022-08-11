Новосибирск, 11 августа, 2022, 17:57 — ИА Регнум. В Новосибирске на доме по улице Большевистской появится первый патриотический мурал, посвящённый погибшему во время спецоперации Ивану Романову. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

ИА REGNUM Спецоперация в Донбассе

«В рамках масштабного Всероссийского проекта «Герои #Своих Не Бросаем» в Новосибирске на фасадах зданий появятся муралы. Первое памятное изображение разместят на доме № 48 на улице Большевистской в память о герое, выпускнике высшего военного командного училища, гвардии капитане Иване Романове, погибшем в этом году при выполнении воинского долга во время специальной операции на Украине», — уточнил Локоть.

Работы по увековечиванию памяти погибшего героя уже начались.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области на фасадах зданий в честь новосибирцев-героев Донбасса появятся муралы.

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