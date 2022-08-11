Вашингтон, , 18:13 — REGNUM Метрополитен Сан-Франциско, США, завел ястреба в качестве нового «охранника», пытаясь избавиться от мешающих пассажирам голубей, сообщает 11 августа Reuters.

Ястреб

Пятилетний ястреб по кличке Пакман и его дрессировщик приступили к работе на станции El Cerrito del Norte, заключив контракт с местной системой метрополитена Bay Area Rapid Transit.

Их работа заключается в охоте на голубей для защиты пассажиров от птичьего помета.

Команда работает на станции три дня в неделю, отпугивая голубей, залетающих на карниз или на строительные леса станции. Отмечается, что пассажиры уже заметили большую разницу.

«После недели наших полетов здесь осталось, наверное, меньше половины голубей», — рассказал дрессировщик ястреба.

При этом Пакмана стараются не кормить голубями или местными грызунами, вместо этого давая ему различные закуски.