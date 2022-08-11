Лос-Анджелес, США, 11 августа, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Кевин Федерлайн, бывший муж певицы Бритни Спирс, решил представить общественности видео, на которых артистка ругается с сыновьями. Об этом 11 августа пишет TMZ.

(сс) Rhys Adams Бритни Спирс

«Я не могу сидеть сложа руки и позволять, чтобы моих сыновей обвиняли таким образом после того, через что они прошли. Как бы нам ни было больно, мы всей семьей решили опубликовать эти видео. Мальчики сняли это, когда им было 11 и 12. Это даже не самое худшее. Ложь должна прекратиться. Я надеюсь, что наши дети вырастут и будут лучше этого», — прокомментировал своё решение Федерлайн. В одном из опубликованном им видео Спирс кричит на детей после того, как они отказались от использования принесённый ею лосьон для лица: «Вам всем лучше начать уважать меня, ясно? Вы все должны начать относиться ко мне как к женщине с достоинством. Я женщина, понимаете? Будьте добры ко мне», — говорит артистка, употребляя нецензурные выражения.

Ранее Кевин Федерлайн заявил, что их со Спирс дети не хотят общаться с матерью, в том числе из-за фотографий её обнажённого тела, которые она публикует в соцсетях. Бывший супруг певицы также публично поддержал отца Спирс, который был её опекуном 13 лет.