Турин, Италия, , 17:56 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Торино» арендовал на один сезон 24-летнего атакующего полузащитника сборной Хорватии Николу Влашича, выступавшего ранее за московский ЦСКА. Об этом 11 августа сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Никола Влашич Www.evertonfc.com

В прошлом сезоне Никола Влашич, выступая за лондонский «Вест Хэм Юнайтед», принял участие в 19 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом. Суммарно на поле футболист провел 555 минут.

«Вест Хэм Юнайтед» выкупил Николу Влашича у московского ЦСКА 31 августа 2021 года за 30 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хорватского футболиста в 22 миллиона евро.