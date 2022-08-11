Москва, , 17:56 — REGNUM В Москве утвердили возможность использования электронного списка избирателей на предстоящих в сентябре 2022 года городских муниципальных выборах. Об этом 11 августа сообщается на сайте Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

Выборы в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Возможность использования электронного списка избирателей предусмотрена действующей редакцией избирательного законодательства, нормативно-правовыми актами ЦИК России», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее МГИК приняла решение о применении на выборах в 2022 году в Москве дистанционного электронного голосования. Также был утвержден его порядок, согласно которому осуществить своё избирательное право таким способом будет возможно без предварительной подачи заявления, как это было ранее.

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