Белгород, 11 августа, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Обвинение в покушении на убийство двух лиц, сопряжённое с разбоем, предъявлено 16-летнему подростку, напавшему на женщину и её шестилетнего сына в селе Бессоновка Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM11 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Подросток допрошен, дал признательные показания, с его участием проведена проверка показаний на месте. Обвиняемый показал, где нашел штык-нож, который использовал в качестве орудия преступления, как пытался скрыть следы.

Уголовные дела соединены в одно производство. Назначен комплекс экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.

По ходатайству следствия подростка заключили под стражу. Изучаются условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, влияние взрослых на его развитие.

Как сообщало, подросток напал на женщину с ребёнком на улице, пострадавшие в реанимации, ход расследования уголовного дела взял под личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.