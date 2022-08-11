Бергамо, Италия, , 17:54 — REGNUM Российский атакующий полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук перешел в «Торино». Об этом 11 августа сообщается на официальном сайте клуб из Турина.

Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

В грядущем сезоне футболист будет выступать за «Торино» на правах аренды. В арендном соглашении также предусмотрена опция выкупа туринским клубом.

В прошлом сезоне Миранчук принял участие в 19 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

За «Аталанту» Алексей Миранчук выступает с 4 сентября 2020 года после перехода из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского полузащитника в 10 миллионов евро.