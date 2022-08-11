Осло, , 18:04 — REGNUM К обучению украинских военных готова подключиться Норвегия, заявил 11 августа норвежский министр обороны Бьорн Аррильд Грам на мероприятии «Копенгаген — Украина — 2022».

Украинские боевики Dpsu.gov.ua

Комментируя британскую идею провести у себя обучение украинских боевиков, Грам сказал, что поддерживает её, добавив: «Как и многие другие страны, мы примем участие в этой программе и направим собственных инструкторов».

Со своей стороны Осло намерен направить в Британию 120 военных инструкторов, которые займутся обучением украинских боевиков.

Напомним, британские власти предложили странам — членам Объединённых экспедиционных сил присоединиться к программе обучения ВСУ. К этой группе относятся страны Скандинавии, Прибалтики, Исландия, Финляндия.

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