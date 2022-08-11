11 августа 2022 | Время чтения 6 мин

Анатолий Кошкин, , 18:42 — REGNUM Перетасовки кабинета министров в Японии не столь редкое явление. Чаще они следуют за парламентскими выборами для создания в народе впечатления стремления центральной власти к обновлениям, которые-де должны привести к улучшению жизни народа, большинство которого проголосовало за правящую партию.

Фумио Кисида Иван Шилов © ИА REGNUM

Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида, Либерально-демократическая партия (ЛДП) которого успешно выступила на июльских выборах в верхнюю палату советников японского парламента, не может не сознавать, что успеху ЛДП обязана не достижениям «партии и правительства» в экономике и социальном обеспечении населения, а «голосованию соболезнования и сочувствия». Когда даже обычно не голосующие за партию «денежного мешка», как именуют в Японии ЛДП японцы, поддержали ее в связи с трагической гибелью от рук убийцы ее «дона», бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

Что же касается правления Кисиды, его никак нельзя назвать успешным. Ибо нет никаких признаков реализации широко разрекламированного им курса на «новый капитализм», который, кроме всего прочего, должен решить проблему «какуса» — сократить всё расширяющийся разрыв в доходах богатых и бедных японцев. Согласно результатам опроса общенационального телеканала страны NHK, накануне реорганизации кабинета уровень его поддержки достиг низшей точки с октября 2021 года, когда правительство во главе с Кисидой было приведено к присяге. Цифры впечатляющие — за последние три недели рейтинг правительства упал с 59% до 46%.

«Экономический рост является предпосылкой для реализации целей Кисиды по перераспределению богатства среди населения. Но ускоряющаяся инфляция в Японии, ответственность за которую возлагается на войну России с Украиной (?! — А. К.), уже начала бить по домохозяйствам, в то время как заработная плата не сильно растет, угрожая омрачить перспективы третьей по величине экономики мира», — указывает ведущее информационное агентство Японии «Киодо цусин».

Магазин в Японии 江戸村のとくぞう

По данным газеты деловых кругов Японии «Нихон кэйдзай симбун», в июле рост цен в стране охватил уже 60% продовольственных товаров. Индекс газеты учитывает изменения цен на 60 видов продовольственных товаров в 470 супермаркетах по всей стране в течение года. Если в мае 2021 года был зафиксирован рост цен на 21 товар, то в мае 2022 года он был отмечен по 37 видам продуктов. Газета приводит данные научно-исследовательского центра Teikoku Databank, согласно которым 72 из 105 японских производителя продовольствия уже повысили цены или намерены это сделать на 15 тысяч видов продуктов. Только в июле–августе подорожают 4 тысячи видов продуктов. Лидерами роста цен стали растительное масло (на 12%) и майонез (на 15%); по 12 категориям, то есть по четверти продуктов, рост составил 5%.

Почти 90% японцев ощутили на себе рост цен. Такие результаты анкеты привел Банк Японии — центральный банк страны. Выросло не только общее число тех, кто ощутил рост цен, но и доля тех, кто отметил «сильный рост». Процентное соотношение тех, кто отметил рост цен (89%), стало самым высоким после 2008 года, когда на этот вопрос положительно ответили 94,6%. Более того, 87,1% уверены, что через год цены вырастут еще больше.

Среди причин, заставивших Кисиду ускорить ранее намеченное на сентябрь обновление состава правительства, называют не только ухудшение экономического положения страны из-за подорожавших энергоносителей и сырья, а также связи входивших в прежний кабинет министров с религиозной антикоммунистической организацией «Церковь объединения». Как известно, именно возмущение активной деятельностью в Японии этой южнокорейской секты привело к убийству якобы патронировавшего её бывшего премьер-министра Абэ. Устранение из правительства связанных с сектой политиков стало необходимым на фоне требований японцев провести расследование деятельности этой религиозной группы, которая, как отмечается, занималась вымогательством денег у своих адептов, угрожая им «наследственной кармой».

Резиденция премьер-министра Японии っ

Повысить рейтинг правительства нового состава Кисида рассчитывает за счет пропаганды необходимости отказа от пацифистских положений Конституции Японии и «повышения обороноспособности» страны, для чего запланировано увеличить затраты на наращивание военной мощи страны вдвое, доведя их для начала до двух процентов ВВП государства.

«Кисида пообещал ускорить парламентские дебаты по поправке к Конституции Японии после своей убедительной победы на выборах в палату советников 10 июля, вскоре после шокирующего убийства Синдзо Абэ, который активно выступал за конституционные поправки. Но в действительности изменение Основного закона государства по-прежнему видится недостижимой целью для правящей Либерально-демократической партии», — считает «Киодо цусин». В настоящее время, имея вместе со своими союзниками в обеих палатах конституционное большинство в две трети состава, ЛДП может принять решение о проведении общенационального референдума по вопросу об изменении конституции. Однако руководству партии известно, что на сегодняшний день это рискованно, ибо, согласно опросам, пока трудно прогнозировать, что большинство японцев поддержат отказ от ограничений на воссоздание в полном объеме армии, авиации и военно-морского флота и отказ от права ведения войны.

Еще одной «головной болью» для японской экономики стало быстрое удешевление иены, что увеличивает стоимость импорта для Японии, испытывающей дефицит ресурсов. Исследовательские группы предсказывают, что японская валюта обесценится до 140 иен и ниже по отношению к доллару США (еще недавно за доллар давали около 100 иен), поскольку Федеральная резервная система США повышает процентные ставки, в то время как Банк Японии по-прежнему сосредоточен на смягчении денежно-кредитной политики.

Фумио Кисида (сс) 首相官邸ホームページ

Не будучи ни экономистом, ни финансистом, Кисида прибегает к бессодержательной риторике.

«Мы вступаем в фазу полной реализации пунктов политики, которые мы обещали решить», — говорил он на пресс-конференции после перестановок в кабинете министров.

«Мы будем использовать все инструменты политики, чтобы обеспечить устойчивую экономику после COVID-19 и новый мировой порядок после эпохи после окончания холодной войны», — изрек японский премьер.

О чем вы, Кисида-сан? О каком окончании холодной войны вы толкуете? Ведь она никогда не прекращалась. И вы, бездумно обрушивая на Россию «адские санкции» и готовя свою страну к борьбе с моей страной, являетесь участником нового, теперь уже реально чреватого ядерным столкновением этапа этой войны. И делаете свои безрассудные призывы противостоять в военном отношении России и Китаю в дни, когда народы мира поминают жертвы Токио, Хиросимы, Нагасаки и других японских городов, ответственность за которые наряду с американскими варварами несут и японские изверги. Это они призывали летом 1945 года воевать до последнего японца под лозунгом «итиоку гёкусай» — «сто миллионов погибнут славной смертью как один» и готовились уничтожить человечество в бактериологической войне. В связи с этим призывы Кисиды на церемонии поминовения погибших от американских атомных бомб японцев звучат неискренне, а оттого кощунственно…