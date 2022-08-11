Новосибирск, 11 августа, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области уже три недели наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Об этом 11 августа сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Основные меры профилактики коронавирусной инфекции — вакцинация и ревакцинация, — отметил министр. — Мы наблюдаем увеличение количества желающих вакцинироваться уже несколько недель подряд. За последнюю неделю рост — почти 30%».

Он уточнил, что пока решений о перепрофилировании коечного фонда не принимается.

По официальным данным, в Новосибирской области от коронавируса первым компонентом привиты 1 млн 720 тысяч человек, более 1 млн 615 тысяч человек завершили полный курс вакцинации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 333 пациента, в том числе 59 детей.

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