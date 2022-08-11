Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM Бывшего депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Романа Коваля приговорили к колонии строгого режима и многомиллионному штрафу по делу о коррупции, сообщили 11 августа в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Экс-депутат ЗакСа Петербурга Роман Коваль Assembly.spb.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что следствие обвинило Коваля в том, что с июня 2017 года по март 2020 года, используя свое должностное положение, он способствовал выделению из бюджета Петербурга субсидий на приобретение оборудования и материалов ряду медицинских учреждений города. В дальнейшем эти учреждения заключали госконтракты с конкретным предпринимателем, передававшим Ковалю взятки в размере 20% от суммы каждой сделки. Всего экс-депутат лично и при посредничестве своего помощника незаконно получил более 16,9 млн рублей, включая автомобиль марки Audi Q7.

«В ходе предварительного расследования Коваль признал вину частично, однако в ходе судебного разбирательства заявил, что вину не признает, и просил суд его оправдать», — отметили в ОПС.

Выборгский районный суд Петербурга признал Коваля виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 35 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на восемь лет.

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