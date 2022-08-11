Вашингтон, , 17:56 — REGNUM На Украине возобновит работу сеть американских ресторанов «Макдоналдс», сообщает 11 августа Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Макдоналдс» Mike Mozart

Сеть намерена вновь открыть свои рестораны на Украине в течение следующих нескольких месяцев, несмотря на проводимую Россией специальную военную операцию.

Напомним, что крупнейшая в мире сеть фастфуда закрыла все свои рестораны на Украине и в России в марте 2022 года.

До закрытия на Украине действовало 109 ресторанов «Макдоналдс», однако пока остается неизвестным, сколько из них будет открыто. В мае компания продала большинство из своих 850 ресторанов в России местному предпринимателю.

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