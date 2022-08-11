Дальнеконстантиновский район, Нижегородская область, , 17:43 — REGNUM Экологи назвали возможную причину загрязнения реки Шемлей в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, к инциденту может быть причастен новый молочный завод. Об этом сообщил эколог Аскат Каюмов 11 августа.

Грязная вода

По данным эксперта, жители деревни Кудрино, «обратили внимание, что вода в протекающей рядом реке Шемлей приобрела белесый оттенок и от нее стало жутко вонять».

Экологи «связывают данное явление со строительством и запуском в работу нового молочного завода рядом с районным центром. Жители полагают, что на предприятии нет очистных сооружений для отходов производства, поэтому они просто сливаются в речку Шемлей. За прошедшие два года она, по заверениям дальнеконстантиновцев, превратилась в «мутный, грязный, вонючий ручей», — цитирует эколога портал «В городе N».

Очевидцы утверждает, что особо запах ощущается по утрам и вечерам, и его ощущают и в соседней деревне Маликово. Эколог сообщил, что известил минэкологии региона о проблеме.