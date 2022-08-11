11 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Поток новостей по поводу проблем с прибалтийской логистикой, будь то литовский саботаж перевозок в Калининградскую область либо резко сократившаяся загрузка портов, удручает. Но и позитивные вести из тех краёв также приходят: строительство европейской железной дороги Rail Baltica продолжается. Правда, при ближайшем рассмотрении оказывается, что, скорее всего, "это — другое".

Андрей Сафонов, , 20:05 — REGNUM 21 июля, ещё до скандального отказа литовского «Банка Шяуляй» проводить финансовые операции с российской РЖД и прочими участниками «Калининградского транзита», литовский русскоязычный портал Obzor. lt опубликовал новость о начале строительства в Литве самого длинного железнодорожного моста в странах Прибалтики. »Новый мост за 2,5 года должен быть построен рядом с городом Йонава, его длина будет 1510 м, самое большое расстояние между опорами — 150 м», — сообщает издание. Данное сооружение является частью проекта европейской железной дороги Rail Baltica, и, как оптимистично заявила на церемонии начала работ премьер-министр ЛР Ингрида Шимоните, этот мост, как и вся европейская железная дорога, сделает жителей Литвы «лучше связанными« с другими странами Евросоюза. Как это часто бывает на праздниках, своё слово, которое, согласно уместной в данном случае пословице, — «не воробей», вставил и министр транспорта ЛР Марюс Скуодис, заявивший, что «после начала войны России на Украине» проект Rail Baltica стал не только экономическим, но ещё и геополитическим. В том смысле, что позволит «полностью интегрировать в Европу нашу сеть железных дорог», уточнил министр, ещё более усилив таким образом внимание дотошных читателей к сказанному, тем более что странностей в проекте немало.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Прежде всего — заявленные расходы на строительство столь крупного сооружения длиною более полутора километров составляют 64 млн евро, то есть менее 4 млрд рублей, что странно. В том числе и потому, что подрядчиком строительства является всемирно известная итальянская компания с двухсотлетней историей Rizzani de Eccher. По всей видимости, проект существенно оптимизирован, вплоть до чисто военного аскетизма (и такого же предназначения). Правда, как говорят анонимные источники, цена вопроса не окончательна — будет ещё и налогообложение, и учёт инфляции, и корректировки профильных ведомств Евросоюза; и последствия «конфликтов интересов» руководства Rail Baltica, о чём упоминает даже «Википедия».

Представляется важным, что среди технических параметров строящейся в рамках проекта Rail Baltica железной дороги указаны более чем километровая (1050 м) максимальная длина поезда для грузовых перевозок и максимальная нагрузка на ось в 25 тонн. То есть на четырёхосной грузовой платформе, за вычетом её собственного веса, вполне можно будет перевозить и самую тяжелую модификацию американского танка «Абрамс» с боекомплектом. Данный факт важен и приведен отнюдь не случайно: так в Каунасе, к примеру, из автомобильных мостов такую нагрузку выдержит разве что один (возможно, уже и два, но это не точно). То есть: автодорожная инфраструктура Прибалтики к массированной переброске бронетехники приспособлена слабо — лишь в интересах обороны; по концепции советских лет. Получается, что Rail Baltica компенсирует этот инфраструктурный недостаток граничащей с Россией прибалтийской территории.

Rail Baltica Gintare.saulyte

Ещё большую ясность в исследуемый вопрос на условиях конфиденциальности внёс источник, связанный с проектом, прямо заявивший, что, по его данным, Rail Baltica на самом деле является не коммерческим, а военным проектом, призванным обеспечить молниеносное развёртывание ударного контингента НАТО у границ с Россией.

Окончание же строительства упомянутого железнодорожного моста через реку Нерис у города Йонава запланировано на начало 2025 года.

В целом проект Rail Baltica должен быть завершён в 2026 году — с выходом на Таллин как конечную точку маршрута, чего не случится из-за проблем с финансированием. Были планы связать железную дорогу с Хельсинки — через подводный тоннель под Финским заливом, но финны несколько лет назад от этого плана отказались. Правда, тогда они ещё не были кандидатами в НАТО. Так что, возможно, мы скоро узнаем о намерении реализовать и этот амбициозный логистический проект. И хочется верить, что будем к тому полностью готовы.